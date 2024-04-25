نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. هيدي كرم تتصدر تريند مؤشرات بحث جوجل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنانة هيدي كرم تريند مؤشرات بحث جوجل، نظرا تعرضها لوعكة صحية شديدة، حيث شاركت "هيدي" جمهورها بمجموعة من الصور عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،



وأرفقت بالصور تعليقًا قالت فيه: "الحياة مش دايمًا أجازة سعيدة.. الحياة فيها كتير مطبات تجارب واختبارات.. الحياة رحلة مش سهلة لكن تستاهل تتعاش".



وأضافت: "في الأجازة دي بالذات كنا بنمر كـ عيلة بأزمة صحية مش سهلة في يوم هحكيلكم عليها لسبب وحيد لأن ربنا تجلى في حياتنا بمنتهى الروعة بفضل الأزمة دي.. لكن برغم الأزمة الصحية حاولنا بكل قوتنا أننا نتمسك بالأمل والإيمان".



هيدي كرم:النضارة الحلوة بنخبي وراهم وجع وحزن ودموع

وتابعت:" مش كل اللي بتشوفوه على السوشيال ميديا بيكون هو الحقيقة.. ساعات الابتسامة العريضة والنضارة الحلوة بنخبي وراهم وجع وحزن ودموع.. بس برضو الحياة جميلة بكل ما فيها ومغامرة رائعة بكل معانيها".



تعليقات الجمهور على منشور هيدي كرم

وفورا من مشاركة المنشور نال منشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف حمد لله على السلامة، ربنا يحفظك من كل شر يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال هيدي كرم

والجدير بالذكر آخر أعمال هيدي كرم هو مشاركتها بـ مسلسل "الأختيار 3"، الذي عُرض بموسم دراما رمضان 2022، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

