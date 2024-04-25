نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني الذي عرضت على منصة "شاهد"، منذ قليل، مغامرات جديدة يخوضها كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر معا بعد قبولهم دعوة إلى أحد الفنادق.

ويعرض لكم دوت الخليج الفن ملخص أحداث الحلقة الثانية



تبدأ الحلقة الثانية بظهور "كراكيري" الذي يقوم بدوره الفنان كريم محمود عبدالعزيز و"بينو" الذي يقوم بدوره الفنان مصطفى خاطر، في مكان غير معروف ولم يجدوا وسيلة مواصلات بعد اختفاء سيارتهم في الفندق المسكون.

يأتي بعد ذلك اكتشاف "بينو" و"كراكيري" أن الدكتور "فايز الغمري" الذي يقوم بدوره الفنان صبحي خليل الذي طلب مقابلتهما ميت، ومن ثم ذلك ذهبوا مرة أخرى للفندق المسكون لمعرفة قصة الفندق.

وبسؤالهم أشخاص بالقرب من الفندق يكتشفوا أن الفندق اتحرق من 30 سنة بالناس الموجودة فيه ومن بعد ذلك أصبح مسكون.

في نهاية الحلقة يقومان بالدخول للقصر مرة أخرى وبعد دخولهما يحدث حريقة كبيرة داخل الفندق ويسرعون على الهروب خارج الفندق.



أبطال مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني



يشارك في بطولة مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني، عددا من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

تفاصيل مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي رعب، حيث يُجبر بينو مصطفى خاطر، على العودة إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته أن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة.