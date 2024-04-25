هكذا يظهر هشام ماجد خلال أحداث فيلم "عصابة المكس" لـ أحمد فهمي

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى الفنان هشام ماجد من تصوير مشاهده في فيلم “عصابة المكس” مع النجم أحمد فهمى، حيث يظهر كضيف شرف خلال أحداث العمل المقرر طرحه في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى السينمائى المقبل 2024،وتعد هذه المرة الثانية التي يشارك فيها كضيف شرف معه بعدما ظهر معه كضيف شرف أيضًا في فيلم "الكويسين" الذي تم عرضه عام 2018.

وكانت قد طرحت في وقت لاحق الشركة المنتجة لفيلم “عصابة المكس” البرومو الدعائي التشويقي للفيلم والذي يخوض بطولته الفنان أحمد فهمي والفنانة روبي، وجاء ذلك بعد تغيير اسمه من عائلة المكسيكي لـ عصابة المكس.

وظهر خلال البرومو التشويقي الفنان أحمد فهمي مع لبلبة وروبي في شكل مختلف، والمقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

أبطال فيلم "عصابة المكس"

فيلم "عصابة المكس" يضم نخبة من ألمع نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان.

قصة “عصابة المكس”

فيلم “عصابة المكس” تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي حول عائلة المكسيكي في إطار كوميدي حول المكسيكي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.