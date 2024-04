إليزابيث موس تكشف عن أكثر مشروعاتها إثارة للجدل مع شبكة hulu

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت النجمة إليزابيث موث عن أكثر التفاصيل إثارة للجدل التي عانتها خلال عملها في مسلسل The Veil.

ووفق ديلي ميل، المسلسل، يعد أحدث مشروع درامي لموس، شهد تعاون بين النجمة الحاصلة على جوائز ايمي، وشبكة FX.

وكانت قد تراجعت شبكة البث الرقمي hulu عن إنتاج المسلسل الجديد للمخرج مارتن سكورسيزي The Devil in the White City بعد فشل جمع طاقم تمثيل مناسب للعمل.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، المسلسل كان من المفترض أن يضم في بطولته ليوناردو دي كابريو، الذي كان سيشارك أيضًا كمنتج منفذ.

انسحابات بالجملة

وتقول الصحيفة البريطانية، أن المسلسل، شهد موجة انسحابات كانت بدايتها بانسحاب النجم كيانو ريفز من العمل في أكتوبر الماضي.

وبحسب تقارير لمجلة هوليوود ريبورتر، فإن جيرمي آلين والمخرج مات روس، يسعيان حاليا للحصول على حقوق العمل الجديد، لإنتاجه بعد فشل التعاون مع سكورسيزي.

عودة كيانو ريفز لـ "جون ويك"

في الوقت نفسه، شهدت العاصمة الإنجليزية لندن،، احتفالية ضخمة بالعرض الخاص للجزء الرابع المنتظر من فيلم جون ويك للنجم كيانو ريفز.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد، الذي حضره صناعه، في حضور إعلامي وجماهيري كبير.