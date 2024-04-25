نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الـ 8 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ اليوم الخميس 25 إبريل حفل ختام فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة فى دورته الثامنة والذي أقيم من 20 إلى 25 أبريل، وذلك بعد انتهاء فعالياته التي بدأت منذ السبت الماضي.

بالإضافة لإعلان جوائز ونتائج مسابقات الأفلام التي أقيمت خلال المهرجان، حيث سبق وكشفت إدارة المهرجان، لجان تحكيم الدورة الثامنة، والتي تشهد عرض 76 فيلمًا ضمن برامج ومسابقات المهرجان المختلفةـ ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، المونتيرة التونسية كاهنة عطية، وتضم في عضويتها النجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة وكاتبة السيناريو البولندية ياجودا شيلز، والمخرجة آيتن أمين.

كما تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في عضويتها، النجمة ناهد السباعي، والمخرجة وكاتبة السيناريو التشيكية لوسي كرالوفا، والمخرجة وكاتبة السيناريو ميرفت كمون، وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري برئاسة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وتضم في عضويتها النجمة رانيا يوسف، والناقد والكاتب المغربي محمد أشويكة.

مهرجان أسوان يحتفل بالسينما الفلسطينية

ويحتفي المهرجان هذا العام بالسينما الفلسطينية حيث يعرض 6 أفلام فلسطينية تعبر عن واقع المرأة الفلسطينية وهي "أنا من فلسطين" إخراج إيمان ظواهري، و"لو أخذوه" إخراج ليالي كيلاني، و"مستقبل مقطوع" إخراج علياء أرصغلي، و"سَرد" إخراج زينة رمضان، و"خيوط من حرير" إخراج الشهيدة ولاء سعادة، و"محاولة للنجاة" إخراج بشار البلبيسي.