نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقسوم.. أفضل فيلم مصري يساهم في التنشيط والترويج السياحي بمهرجان أسوان لفيلم المرآة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة منح جائزة خاصة لأفضل فيلم مصري يساهم في الترويج للسياحة المصرية، ويكشف عن جمال الأماكن السياحية والأثرية في مصر، ووسط الأفلام المصرية التي أنتجت مؤخرا ذهبت الجائزة للفيلم المصري "مقسوم".

وقامت إدارة المهرجان هذا العام بتكريم النجمة هند صبري والنجمة غادة عادل والنجمة الفنلندية ألما بويستي والدكتورة مني الصبان والمونتيرة التونسية كاهنة عطية والدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، ونظم المهرجان قسما خاصا للأفلام التونسية القصيرة ضم 5 أفلام، وهي: "شيطانة"، "نضال قيقة"، "إخوان"، "رنيم"، و"مش معروف".

مسابقة الأفلام الطويلة

وشارك بمسابقة الأفلام الطويلة 10 أفلام، هي: "بنات ألفة"، "رسائل الشيخ دراز"، "بعد الأمطار الغزيرة"، "ألمانيا"، "أحلام أندرو"، "أرتور وديانا"،"كواليس"، "خطوط النمر"، "الجنة تحترق"،"وودلاند".

مسابقة الفيلم القصير

فيما شهدت مسابقة الفيلم القصير مشاركة 20 فيلمًا وهي: "600 جرام"، "أبيي"، "تحت أقدام أم"، "شي جابي"، "بيني وبينك"، "كولورادو"، "مبعوثة السماء"، "راحة أبدية"، "ما دمت تحبني، ارحل"، "حب جليدي"، "مثل صفرة المرض"، "أنا وعيدروس"، "صيف متأخر"،"حُطام"، "جلد بُني"، "لون البشرة"، "بتتذكري"، "زومبي قريبًا جدًا"، "سوزان"، "خذيني إلى البيت".

كما نظم المهرجان مسابقة للفيلم المصري تنافس فيها 4 أفلام، هي "رحلة 404" وفيلم "ليلة العيد" وفيلم "رسائل الشيخ دراز"، و"مقسوم".

"أفلام ذات أثر"

وأقام المهرجان مسابقة بعنوان "أفلام ذات أثر" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي تنافس على جوائزها 10 أفلام، هي: "نور عيني"، "تعليم الكبار"، "فصلة"، "نهار داخلي"، "قلتلك"، "مجرد رقم"، "زوجتي الحبيبة جيهان"، "نوارة"، "ضحكة سعاد"، "امرأة المباراة".

برنامج الورش التي أقامها المهرجان

وتضمن برنامج الورش التي أقامها المهرجان 11 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي من إبداع فتيات أسوان وشبابها، كما احتفي هذا العام بالسينما الفلسطينية بعرض 6 أفلام فلسطينية تعبر عن واقع المرأة الفلسطينية ونظم أيضا برنامج خاص للسينما السودانية يضم 5 أفلام قصيرة وواصل المهرجان تنظيم برنامج سينما الأطفال بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وضم 6 أفلام للأطفال.