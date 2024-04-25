الليلة.. رضا البحراوي في ضيافة ياسمين عز

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم نجم الأغنية الشعبية رضا البحراوي مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" عبر شبكة قنوات MBC masr وذلك بعد فترة غياب طويلة، وسيكشف خلال الحلقة عن أسرار لأول مرة.

تتر مسلسل محارب

وقدم رضا البحراوي، تتر مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد، من كلمات عمرو قطب ألحان حسين زكريا توزيع نوار البحيري، والمسلسل بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصرى وناهد السباعى ونرمين الفقى ومنة فضالى وتامر عبد المنعم وغفران ومحمود الليثى وملك أحمد زاهر وسلوى عثمان وعابد عنانى ونور محمود وأحمد عنان وكريم العمرى وسماء إبراهيم وعفاف شعيب ومحمود عمرو محمود ياسين وحسن عيد تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل إنتاج أحمد السبكي.





آخر أعمال رضا البحراوي



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان رضا البحراوي أغنية الملعب واسع، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.





كلمات أغنية الملعب واسع



في وشي عاملين حبايب



وفي ضهري انتم تعالب

ازاي طب تشغلوني

والحاضر فيكو غايب

ملكوش لازمه بصراحه

راشقين فيها ببجاحه

سيرتي بتيجي تزاولكم

ومفيش ليكم مساحه

مفيش خلاص صحبه وزماله

من النهارده

شبعت ياما سنين نداله

والخلق مرضى

يا ناس حرام

مبتفرحوش غير في الاذيه

مستكترين النعمه ليه

دايما عليا

يلا بينا الملعب واسع

عايزين نشوف افعال

مين هيهاجم مين هيدافع

كله اونطه ومش شغال

واقف بطولي عمال بحاربكم

ومشوفتش منكم افعال

اكمن نجاحي بجد حارقكم

وفي شغلتي بطل الابطال

يلا بينا والملعب واسع

نفسي الاقي حد تمام

ده النافع فيكم مش نافع

اوله فاضي واخره كلام

انا مش شايف انا مش سامع

كفياكم شغل عيال

واللي هيجي معنديش مانع

الف مرحب بالابطال

هو انتو مين في البلد

كسر وكماله عدد

خانكم غروركم ليه

ولعبته ويا الاسد

ياريتكم نافعين بقا

بالرش والشبرئه

سلاحكم غيره وغل

وانا سلاحي الشقا

مفييش خلاص صحبه وزماله

من النهارده

شبعت ياما سنين نداله

والخلق مرضى

يا ناس حرام

مبتفرحوش غير في الاذيه

مستكترين النعمه ليه

دايما عليا

يلا بينا الملعب واسع

عايزين نشوف افعال

مين هيهاجم مين هيدافع

كله اونطه ومش شغال