نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتزامن مع عيد ميلاده.. طرح البوستر الرسمي لفيلم فارون دهاوان الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحتفل اليوم النجم الهندى فارون دهاون بعيد ميلاده السابع والثلاثون د، وبالتزامن مع احتفاله بيوم ميلاده طرحت الشركة المنتجة لفيلم الجديد "Atlee "البوستر الرسمي للعمل.

والفيلم من إنتاج "أتلي كومار" إخراج Kalees. ريميك لفيلم تاميلي Their.

فارون دهاون

كواليس تصوير أولي مشاهد الفيلم:

ونقل موقع إنديا توداي لقطات من كواليس تصوير مشاهد الفيلم، الذي وصفه دهوان بأنه أحد أصعب الأفلام التي عمل بها، أيضًا شارك النجم فارون دهوان متابعيه صورة حصرية للنص الخاص بأحدث أعماله السينمائية والذي يطرح بعنوان Sunny Sanskari Ki.

والفيلم من المقرر أن يعود من خلاله فارون دهوان لأفلام الرومانسية الكوميدية، وسيضم الفيلم الجديد No Entry 2 مجموعة من الفنانين الشباب البارزين من نجوم بوليوود، ومنهم فارون دهوان واجرون كابور.

تفاصيل فيلم "baby John":

ووفق إنديا توداي، الفيلم سيشارك في بطولته ديلجت دوسناج وسيكون من إنتاج بوني كابور، على أن يطرح في هذا العام، ووقع الاختيار على المخرج انيس بازمي، ليكون مخرجا لهذا المشروع الشبابي الضخم.

كما كشفت تسريبات عن اختيار الممثلة الشابة سانيا مالهوترا، لتؤدي دور البطولة النسائية في الفيلم الجديد للممثل الشاب فارون دهوان.