انت الأن تتابع خبر بسمة تتحدث عن مشاركتها بمسار إجباري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعربت الفنانة بسمة، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "مسار إجباري"، الذي عرض في دراما رمضان 2024 ، مشيرة إلى أنها وافقت على الفور من دون قراءة النص، إيمانًا منها بقدرات المخرجة نادين خان وصداقتها مع الفنانين المشاركين مثل صابرين وأحمد داش وعصام عمر.



وقالت بسمة خلال حوارها مع وسائل إعلام مصرية: تفاجأت بسعادة غامرة عندما اكتشفت تفاصيل دوري، فهو دور مختلف تمامًا عن الأدوار التي قدمتها من قبل.



وتابعت: استوحيت شخصية "نعناعة" من والدة صديقتي المقربة، فهي أقرب إنسانة لقلبي. وحرصت على تجسيد لغة جسدها ومشاعرها بدقة، حتى أنني كنت أشعر بالدموع قريبة مني أثناء التصوير.



وأوضحت بسمة، أن شخصية "نعناعة" هي سيدة طيبة وبسيطة تعشق الحياة وتتمسك بابنها الوحيد بشدة، تواجه العديد من التحديات في حياتها، خاصة بعد اكتشافها لسر كبير يهدد استقرار عائلتها.



وعن كيمياء العمل بينها وبين باقي الممثلين، قالت بسمة: سادت أجواء من الحب والصداقة على موقع التصوير؛ ما انعكس إيجابًا على الأداء وتفاعل الجمهور مع المسلسل.



اختتمت بسمة حديثها بالتعبير عن شكرها لكل من أسهم في نجاح "مسار إجباري"، مؤكدة استمرارها في تقديم أعمال مميزة تليق بجمهورها .