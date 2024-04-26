أول تعليق من منى زكي بعد فوز فيلمها رحلة 404 بمهرجان أسوان

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت الدورة الثامنة بمهرجان أسوان لأفلام المرأة، والتي أقيمت في الفترة من 20 لـ 25 إبريل الجاري، وحاز فيلم رحلة 404 للفنانة منى زكي، على جائزة الفيلم المصري بالمهرجان.

تعليق منى زكي على فوز فيلمها

وعبرت الفنانة منى زكي، في تصريحات صحفية، عن سعادتها الكبيرة بحصول فيلمها 404 على جائزة الفيلم المصري من مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته الثامنة، قائلة: شكرًا للمهرجان وإدارته على الجائزة الجميلة دي.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لتكريم المرأة، عن حصول فيلم منى زكي رحلة 404، على جائزة الفيلم المصري، وذلك بعد أن استقرت إدارة المهرجان على منحه تلك الجائزة، نظرًا لقضية الفيلم الهامة، التي قدمتها الفنانة في العمل.

وفي الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي، تشكلت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري برئاسة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وتضم في عضويتها النجمة رانيا يوسف، والناقد والكاتب المغربي محمد أشويكة، واستقرت إدارة المهرجان على منحه جائزة الفيلم المصري لفيلم رحلة 404.

وتدور أحداث فيلم "رحلة 404" قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، وتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لأداء فريضة الحج؟، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

لجان تحكيم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة





يشار إلى إنه يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، المونتيرة التونسية كاهنة عطية، وتضم في عضويتها النجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة وكاتبة السيناريو البولندية ياجودا شيلز، والمخرجة آيتن أمين، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في عضويتها، النجمة ناهد السباعي، والمخرجة وكاتبة السيناريو التشيكية لوسي كرالوفا، والمخرجة وكاتبة السيناريو ميرفت كمون، وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري برئاسة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وتضم في عضويتها النجمة رانيا يوسف، والناقد والكاتب المغربي محمد أشويكة.











تفاصيل الدورة الثامنة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة





وفي وقت سابق قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المراة، أن تحل دولة تونس ضيف شرف للمهرجان، وجاء ذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لسينما والصورة في تونس، وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية التونسية، وسيشارك في النسخة الحالية لمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة 76 فيلمًا ضمن مختلف برامج المهرجان.

