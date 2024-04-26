أحمد المالكي لـ "دوت الخليج الفني" : توقعت نجاح "أنت مين".. وهذا موعد طرح "يا نهار أبيض".. وهذه أعمالي المرتقبة (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الشاعر أحمد المالكي نجاحًا كبيرًا وملحوظًا في الفترة الأخيرة بتعاوناته الكثيرة مع مختلف الفنانين والفنانات، وحققت أغنيته الأخيرة "أنت مين" مع الفنان رامي جمال نجاحًا كبيرًا ولقت تفاعل من الجمهور وتصدرت التريند فور طرحها.

وتحدث "دوت الخليج الفني" مع الشاعر أحمد المالكي وكشف لنا كواليس أغنية "أنت مين" وكشف لنا عن موعد طرح أغنية "يا نهار أبيض" لـ تامر حسني، وصرح لنا عن بعض الأعمال التي سوف تطرح قريباً.

حدثنا عن كواليس أغنية "أنت مين" والعمل مع الفنان رامي جمال

أنا بحب أغنية أنت مين كثيرًا ورامي من أقرب المطربين ليا ودي الأغنية العاشرة التي تجمعني به، ومبسوط كثيرًا بردود الأفعال على الأغنية.

أحمد المالكي ورامي جمال

هل توقعت ردود الأفعال الإيجابية على الأغنية فور طرحها؟

بالفعل كان يوجد لدي شعور أن الأغنية سوف تنال إعجاب الجمهور".

حدثنا عن موعد طرح أغنية يا نهار ابيض لنجم الجيل تامر حسني وكواليسها؟

أغنية يانهار أبيض سوف تطرح فى الصيف الجاي بإذن الله، أما عن الكواليس تامر كلمني قالي عايز أغنية مقسوم غزل حلوة سمعتهاله وبالفعل عجبته، وأخذها سجلها بسرعة، حتي أنه غني جزء منها في فرح صديقه قبل ماتنزل والناس حبيتها كثيرًا ومستنينها.

أحمد المالكي وتامر حسني

في الآونة الأخيرة أغلب النجوم طرحوا أغاني درامية والجمهور حبها، في رأيك ما هو سر انجذاب الجمهور للاغاني الدرامية ؟

إحنا شعب درامي بنحب الأغاني اللي من النوعيه دي من زمان جدًا.

يوجد فنانين بيحذفوا مقاطع من الأغاني هل الحذف بيكون من اختيار الشاعر أم اختيار المطرب، وما رأيك في حذف مقاطع من الأغاني ؟

لا يوجد شئ اسمه حذف، بيكون حاجة أحسن تتكتب والقديم يتشال ودي وجهة نظر المطرب وبنفضل نقرب وجهات النظر لحد مانوصل لشيء يرضينا إحنا الأثنين.

أحمد المالكي

مَن مِن الفنانيين الذي تحب العمل معهم سواء قمت بالعمل معهم أم لا ؟

بحب أي حد بيغني كويس وبيحترم فنه وبيعرضه بأحسن شكل.

فى الوقت الحالى الجيل الجديد بيحب نوع اغاني معين زي المهرجانات والراب، ممكن تعمل النوع ده من الأغاني ؟

أنا بحب التنوع وليا تجارب كويسة برضه الأغاني الكلاسيكية بتاعتنا، وده سوق كبير جدًا يحتمل جميع الأذواق، ولكن الأكيد أنني لم أقدمه أبدًا هو الإسفاف أو أي كلام به إنحدار أو إنعدام أخلاق أو نشر فكر سيء فى أي شيء.

أحمد المالكي

ما رأيك في إستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي وهل ترى أنه ممكن يلغي الفنان وكل الأغاني تتعمل بالذكاء الاصطناعي ؟

الذكاء الإصطناعي لا أعتقد أنه يأخذ مكان الفنان لأنه مهما عمل حاجة كويسة بتبقي مفتقده الإحساس.

أحمد المالكي

ما هي أعمالك القادمة ؟

عندي أغاني جاية مع ناس كثيرة زي مثلاً (تامر حسني، آمال ماهر، هيفاء وهبي، تامر عاشور، كارول سماحة، رامي جمال

جنات، فضل شاكر).