أنغام تبدع بأغنية " بلدي التاريخ" في احتفالية عيد تحرير سيناء

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت النجمة أنغام علي المشاركة في احتفالية عيد تحرير سيناء التي نظمتها مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية بأحد الفنادق بمنطقة العاصمة الإدارية بجانب النجم تامر حسني

وأبدعت بأغنية “ بلدي التاريخ” وسط عدد كبير من فناني مصر والشخصيات العامة

ويواصل تامر حسني خلال هذه الفترة وضع اللمسات الأخيرة على فيلمه الجديد تمهيدًا لبدء تصويره نهاية شهر إبريل الجارى، وذلك بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، حيث انضمت هنا الزاهد، ولحقها محمد ثروت الذى تعاقد على العمل الذي يكتبه أيمن بهجت قمر، وتخرجه سارة وفيق.

وحرص الفنان تامر حسني على ابتكار فكرة جديدة لخريجين المدارس وهى تجميعهم كل عام بما في ذلك 50 مدرسة لعمل مهرجان كبير نظرًا لارتفاع سعر تكلفة حفلاته، وبالفعل قدم حسني هذه الفكرة لأول مرة بمصر وحمل المهرجان عنوان “مهرجان تامر حسني للمدارس”.

يذكر أن أحدث أعمال تامر حسني هي أغنية "30 حياة" التي طرحها احتفالًا بعيد الحب، والأغنية من إخراج تامر حسني وكلمات تامر حسني ومؤمن راجح، ألحان مودي منير، توزيع كريم أسامة، إنتاج TH Production حسام حسني.