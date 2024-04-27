نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الرداد يتصدر التريند بعد عرض أولى حلقات برنامج "الليلة دوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان حسن الرداد في الفترة الماضية سواء في السينما أو الدراما، يخوض حاليًا تجربة جديدة من نوعها وهى تجربة تقديم البرامج، حيث انطلق عرض يوم الاربعاء الماضي أولى حلقات برنامجه الجديد الذي حمل اسم "الليلة دوب" والذي استضاف من خلالها عدد من الفنانين الشباب مثل مرام علي وريتا حرب وتصدرت الحلقة التريند عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.



تفاصيل برنامج الليلة دوب

برنامج الليلة دوب هو برنامج ترفيهي يعتمد على استضافة كوكبة كبيرة من نجوم الفن وادارة مسابقات وتحديات فيما بينهم تعتمد على روح المرح، كما أنه يعد النسخة المُعربة من البرنامج الأمريكي المعروف الذي يحمل اسم That’s my Jam، والذي قام بتقديمه جيمي فالون، وبدأ عرضه في عام 2021 الماضي عبر شبكة NBC العالمية، وتتمحور الفكرة الأساسية من البرنامج حول مسابقات الغناء والتسلية في اطار من الكوميديا والفكاهة.

آخر أعمال الفنان حسن الرداد الدرامية

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حسن الرداد هو مسلسل "محارب" الذي شارك به في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي، وقد حقق العمل نجاحا كبيرا، حيث أنه مسلسل ينتمي لفئة الأعمال الدرامية الاجتماعية وقد وشارك في بطولة العمل إلى جانب حسن الرداد أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، تامر عبد المنعم، منة فضالي، محمود عمرو ياسين، وآخرين، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، والاخراج لـ شيرين عادل.



آخر أعمال الفنان حسن الرداد السينمائية

أما عن آخر أعمال حسن الرداد السينمائية، فقد شارك في بطولة الفيلم الكوميدي "بلومندو" والذي تم طرحه في نوڤمبر الماضي لعام 2023، وشارك في بطولة الفيلم هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، محمد رضوان، وآخرين

والفيلم من تأليف حازم ويفي واخراج ياسر سامي.