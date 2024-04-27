نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من أحمد السقا على شائعة انفصاله عن زوجته مها الصغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الفنان أحمد السقا على شائعات انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام ٢٥ عامًا في تصريحات صحفية أن ما يتداول من أنباء عن إنفصالهم غير صحيح وأن زواجهم مستمر حتي نهاية العمر.

مها الصغير وأحمد السقا

آخر أعمال أحمد السقا

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان أحمد السقا مسلسل “ العتاولة ” في السباق الرمضاني ٢٠٢٤ وحقق نجاحًا ساحقًا وبدا في تصوير الجزء الثانى من المسلسل .

أبطال مسلسل “ العتاولة ”

شارك في بطولة مسلسل “ العتاولة ” الفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة والفنان طارق لطفي والفنان القدير محمد التاجي والفنانة القديرة فريدة سيف النصر والفنانة زينة والفنانة نهي عابدين والفنانة زينب العبد والفنان مصطفي أبو سريع والفنان أحمد كشك والفنانة مي كساب والفنانة مريم الجندي والفنانة منة تيسير والفنان أحمد عبد اللاه وعدد آخر من الفنانين والفنانات.