اليوم.. أصالة تحيي حفل غنائي في ابو ظبي

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة أصالة لاحياء حفل غنائي اليوم في أبو ظبي بدولة الإمارات، ومن المقرر أن تقدم مجموعة من أغانيها المميزة.

“أصحاب الأرض”

يذكر أن آخر أعمال أصالة أغنية “أصحاب الأرض”، التي طرحتها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكانت تلك الأغنية تتر لمسلسل “مليحة”، الذي عرض في دراما رمضان 2024، وقام ببطولته دياب، ميرفت أمين، وآخرون من النجوم.





كلمات اغنية أصحاب الأرض



شمالي لالي يا هوالي لديرة شمالي لالي يا وريللووو شمالي يا هوا الديرة شمالي

ع لالي للبواب هولولم تفتح شمالي لالي يا رويللووو على اللي بوابهم تفتح شمالي

وانا ليليلبعث معليلريح الشمالي لالي يا رويللووو وانا الليله لبعث مع الريح الشمالي

ياصليلا رويدورليللي على لحبيليلابا يا رويللووو يوصل ويدور على الحباب يابا

ريت المركب إلى أخذه وما رده

يبلاه بكسره وبنار عقده

ريت المصاري تقلب حديدة

تسفر شبابنا لبلاد بعيدة

ثبت جذورك في التراب فأنت باق هاهنا

الأرض أرضك يا فتى هذه البلاد بلادنا

فأصمد ورابط واحتسب إنا ورائك كلنا

كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين

يا صاحب الأرض اعتصم فالأرض عرض المتقين.