إيمان يوسف جارة إسعاد يونس في مسلسل "تيتا زوزو"(خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة إيمان يوسف لبدأ تصوير مشاهدها في مسلسل "تيتا زوزو"، ومن المقرر عرضه خلال الفترة الحالية على شاشة dmc.



وكشفت إيمان يوسف لـ "دوت الخليج الفني "أنها في التحضيرات النهائية استعدادًا لبدأ تصوير مشاهدها الأيام المقبلة، وقالت أنها تجسد شخصيه تدعى ريناد، وهي جارة الفنانة اسعاد يونس ومتزوجة من الفنان نور محمود خلال أحداث العمل.

أبطال مسلسل تيتا زوزو



مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، نور محمود، مصطفى غريب، محمد الكيلاني، إيمان يوسف، وغيرهم من الفنانين وهو من إخراج شيرين عادل.

آخر أعمالذ إيمان يوسف

يذكر أن آخر أعمال إيمان يوسف، هو مسلسل وبينا ميعاد، بطولة صبري فواز، شيرين رضا، مدحت صالح، محمد مهران، بسمة، وفاء صادق،أميرة أديب، أيه سليم، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، كنزي رماح.

قصة مسلسل “وبينا ميعاد”



وبينا ميعاد" مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.



دار العمل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة" حسن" صبري فواز الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد “علي وطاهر ومراد ومصطفى” نشأوا على الديمقراطية، وعائلة "نادية "شيرين رضا التي طلقها زوجها تاركًا لها أربع فتيات “أروى وهند وليلى ونيللي” نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.