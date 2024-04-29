نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ولاد رزق وري ستارت وغيرهم".. أعمال سينمائية ينتظرها باسم سمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعيش الفنان باسم سمرة حالة من النشاط الفني الملحوظ، وخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "العتاولة".

حيث ينتظر عرض مجموعة من الأفلام والتي من المقرر عرضها الفترة المقبلة ولعل أهم هذه الأفلام هو فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث، ويشارك في بطولة العمل أحمد عز عمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وإخراج طارق العريان، تأليف صلاح الجهيني، وهو التعاون الخامس بين أحمد عز وصلاح الجهينى، وانطلق تصوير العمل شهر أكتوبر الماضى وسيتم تصويره بعدة دول عربية.

فيلم " اللعب مع العيال":

ويضم فيلم «اللعب مع العيال» مجموعة من الأبطال منهم محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو ومصطفى غريب وبيومي فؤاد، كما أنه من تأليف وإخراج شريف عرفة.

يشهد الفيلم التعاون الأول الذي يجمع محمد إمام مع المخرج شريف عرفة، كما أن المخرج شريف عرفة قد تعاون مع الفنان عادل إمام عام 1991 من خلال فيلم اللعب مع الكبار.

والذي كان يشارك في بطولته الفنان محمود الجندي وحسين فهمي، ويشهد الفيلم عودة شريف عرفة إلى الساحة الفنية بعد غياب.

فيلم "ري ستارت":

وكان الفنان تامر حسني، قد أعلن من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن أولى خطوات التحضير لفيلمه الجديد "ري ستارت" والذي يتعاون فيه للمرة الثانية مع هنا الزاهد وأيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال باسم سمرة:

ويذكر أن آخر أعمال باسم سمرة هو مسلسل "العتاولة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني، وهو مكون من 30 حلقة، في إطار اجتماعي شعبي حيث ينتمي هذا العمل للدراما الشعبية، ليجسد كلا من الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي ضمن أحداث العمل شقيقين خارجين عن القانون، ويعيش السقا قصة حب مع زينة التي تقدم دور فتاة شعبية ضمن الأحداث.

يضم مسلسل "العتاولة" عدد من الفنانين منهم: أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، نهى عابدين، هدى الإتربي، أحمد كشك، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.