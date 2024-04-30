اختيار Rimple-Harpreet لتصميم أزياء فيلم Ramayana

القاهرة - محمد ابراهيم - وقع الاختيار على مصمم الازياء الهندي المميز Rimple-Harpreet ليقوم بتصميم أزياء الفيلم الهندي الجديد Ramayana.

ووفق إنديا توداي، الفيلم سيكون من إخراج نيتش تيواري، واختيار Rimple-Harpreet له يأتي بعد ما حققه من نجاح في فيلم Heeramandi.

وضمن اخبار بوليوود، تم تأجيل الفيلم القادم "Ishq Vishk Rebound" بطولة روهيت ساراف وباشمينا روشان بسبب عدم اهتمام كبار الموزعين بالفيلم.

ووفق إنديا توداي، يأتي التأجيل على الرغم من جاهزيته الكاملة، إلا أن الفيلم قد يحصل على إصدار محدود ومن ثم يجد جمهوره على منصة البث المباشر.

فيلم LSD 2

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الهندي الشبابي الجديد LSD 2، ضمن أحدث مشروعات بوليوود الشبابية.

ونقل إنديا توداي الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد، الذي يتناول قضية العلاقات العاطفية التي يعيشها الشباب عبر الانترنت.

بطولات نسائية جديدة

وضمن اخبار البطولات النسائية في بوليوود، استمر فيلم البطولة النسائية الجديد في بوليوود Crew بتحقيق نجاحات كبيرة على مستوى شباك التذاكر من بطولة كارينا كابور.

ووفق انديا توداي، الفيلم الذي ضم في بطولته كريتي سانون وتابو، نجحت إيراداته في أن تصبح ثاني أكبر افتتاحية في شباك التذاكر في بوليوود منذ بداية عام 2024.

وكان قد شارك النجم الهندي الشاب ديلجيت دوسناجيه متابعيه لقطات من كواليس تصوير مشاهد فيلم Crew الجديد الذي يشارك في بطولته كوكبة من نجمات بوليوود.