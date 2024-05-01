نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دينا الشربيني تكشف عن ارتباطها بشخص خارج الوسط الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON”، وكشفت خلال اللقاء لأول مرة عن إرتباطها بشخص خارج الوسط الفني.

قالت "دينا" عن الشخص المرتبطة به: "هو اسمه حسين وبيشتغل في شغل بره المجال الفني وكان في بينا صداقة وبنتقابل وسط اصدقاءنا لحد ما ارتبطنا وهو بيراعي ربنا وجدع وبيبقى عايز يعمل لك كل حاجة وداعم ومش بيحب يظهر في الصورة".

وأضافت: "مش بنظهر مع بعض وأبعد ما يكون عن الأضواء واحنا شبه بعض في حاجات كتير إلا الاضواء وهو متفهم شهرتي، والارتباط بينا جه كده وبابا الله يرحمه حبه وهو عارف أهلي".

آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني



يذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني هو مسلسل "كامل العدد +1" الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024. وحقق العمل نجاحا كبيرا وانتشار واسع خلال شهر رمضان.

أبطال مسلسل "كامل العدد +1"

مسلسل "كامل العدد +1" بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وعدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، وآخرون، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.