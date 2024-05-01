نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "Godzilla x Kong: The New Empire" يستمر في حصد إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر في السينما العالمية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تمكن فيلم الفانتازيا والحركة Godzilla x Kong: The New Empire في اكتساح شباك تذاكر السينما العالمية بلغت نحو النصف مليار دولار في شباك التذاكر العالمى،



حيث بلغت نحو 521 مليونًا و400 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 29 مارس الماضى حول العالم، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.



إيرادات فيلم Godzilla x Kong: The New Empire

وانقسمت إيرادات العمل إلى 181 مليونًا و700 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و339 مليونًا و700 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.



ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة deadline فإن فيلم الفنتازيا الجديد Godzilla X Kong يقترب من حاجز النصف مليار دولار إيرادات خلال أسبوعين من العرض فى 71 سوقًا بجميع أنحاء العالم.



أحداث فيلم Godzilla x Kong: The New Empire

ويدور فيلم Godzilla x Kong: The New Empire حول تصادم اثنين من العمالقة القدماء، جودزيلا وكونج، في معركة ملحمية بينما يكشف البشر عن أصولهم المتشابكة وارتباطهم بألغاز جزيرة الجمجمة.



أبطال فيلم Godzilla x Kong: The New Empire

فيلم Godzilla vs. Kong الأخير الذي عرض في عام 2021، من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوجوري وإيزا جونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.