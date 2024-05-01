انت الأن تتابع خبر الجمهور يطالب بعمل فيلم يتناول حياة نور الشريف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للنجمين الراحل نور الشريف والفنان المحبوب حمادة هلال، مطالبين بعمل فيلم يتناول سيرة الفنان الراحل نور الشريف، على أن يجسّد بطولته الفنان حمادة هلال .



وشارك هلال صورة مركبة تجمعه بالفنان الراحل عبر حسابه في منصة "إنستغرام"، ظهر في إحداها بشخصية "المداح"، وعلى الجانب الأيسر صورة للشخصية التي لعبها نور الشريف في مسلسل "عمر بن عبدالعزيز".



كما شارك صورة للشريف من عمل آخر يقابلها صورة له، وأرفق المنشور برموز تعبيرية على شكل قلوب.



ونظرًا لتشابه ملامحهما، طالب الجمهور بإنتاج عمل سينمائي يتناول سيرة حياة الشريف، وعلَّقت إحداهن: سبحان الله نسخة منو أكثر واحد يليق عليه يجسد قصة حياة نور الشريف الله يرحمه. وأضافت أخرى: اتمنى انو يعمل مسلسل عن قصة حياة نور الشريف.. شبه بالضبط جميل جدا .