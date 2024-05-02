شاهد.. أول ظهور لـ”أحمد السقا ومها الصغير” بعد شائعات انفصالهما في عرض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 09:35 صباحاً - ظهر الفنان احمد السقا وزوجته مها الصغير، مساء اليوم في العرض الخاص لفيلم "السرب"، وهو الظهور الاول لهما بعد شائعات انفصالهما الايام الماضية.

وحرصت مها الصغير، علي التواجد في العرض الخاص للفيلم لمساندة زوجها احمد السقا بطل العمل.

وكانت انتشرت شائعة منذ يومين عن انفصال السقا ومها الصغير، وحرص الثنائي علي الخروج لتكذيب ونفى تلك الشائعات.

فيلم السرب، ملحمة جديدة يشارك في بطولتها عدد من النجوم الكبار في الفن والسينما أبرزهم: أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.