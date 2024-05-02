نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “صور”.. الفنان مصطفى كامل يحتفل بعقد قران ابنته بحضور نجوم الفن والمجتمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفل الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بعقد قران ابنته فرح على يوسف عبدالحكيم وذلك بمسجد الشرطة بمنطقة أكتوبر.

وحرص على حضور حفل عقد القران كل من الفنان مصطفى قمر وحماده هلال وايهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبد الباقي وايمن عزب، كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية منهم منصور هندي وخالد بيومي ومحمد عبد الله وحماده ابو اليزيد وعلى الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.