انت الأن تتابع خبر شهر زي العسل يتصدر الترند منذ بداية عرضه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفل المنتج اللبناني جمال سنان بنجاح فيلمه الجديد "شهر زي العسل"، وتصدره "الترند" والمرتبة الأولى على منصات التواصل الاجتماعي، منذ بداية عرضه على منصة "نتفليكس".



ونشر سنان عبر حسابه الرسمي في منصة "إنستغرام" صورة له أمام البوستر الخاص بفيلم "شهر زي العسل"، وأرفقها بتعليق يهنئ فيه جميع القائمين على العمل بانطلاقته الناجحة، ولم ينس شكر الجمهور على دعمهم الدائم له.



وكتب سنان: مبروك الانطلاقة الصاروخية لفيلم شهر زي العسل على نتفليكس، الذي يتصدر المرتبة الأولى حول العالم مع انطلاقة عرض الفيلم وخلال 24 ساعة فقط.



وقدم سنان التهاني لمنصة "نتفليكس" ولفريقها المحترف وأصدقائه المشاركين خلال العمل، بالإضافة إلى تهنئته لبطلي العمل، محمود بوشهري، ونور الغندور التي وصفها بأنها "شريكة النجاح"، كما لم ينس ذكر المخرج إيلي السمعان بتقديره له بكونه "مميزًا"، بالإضافة إلى الكاتبين إياد صالح ورامي علي، وجميع صناع العمل.



ووجه المنتج اللبناني في نهاية منشوره، رسالة شكر لجمهوره ومحبيه على تفاعلهم مع أحداث الفيلم، وثقتهم الكبيرة بالإنتاجات التي يقدمها، مردفا: إلى لقاءات دائمة .