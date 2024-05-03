أحمد السقا ينتصر على عمرو يوسف ويحتل المركز الأول بـ "السرب"

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم “السرب” لـ أحمد السقا وآسر ياسين شباك التذاكر في الأسبوع الأول من عرضه، حيث احتل المركز الأول يتراجع فيلم “شقو” ويحتل المركز الذي يليه.

حقق فيلم “السرب” مساء أمس الخميس إيرادات بلغت قيمتها 2 مليون و250 ألف و882 جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

تفاصيل فيلم "السرب"



تدور أحداث فيلم " السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

ويشارك ببطولة فيلم " السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.