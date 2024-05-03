جمهور آمال ماهر يتفاعل معها على أغنية " اتقي ربنا فيا"

القاهرة - محمد ابراهيم - تفاعل جمهور الفنانة آمال ماهر، معها بشكل كبير على أغنية "اتقي ربنا فيا" وشاركها الغناء، وذلك خلال حفلها الغنائي الساهر في جدة، الذي يقام الآن ضمن حفلات "تقويم جدة" و"بنش مارك" وذلك على مسرح أونيكس أرينا.





وحيت آمال ماهر جمهورها والفرقة الموسيقية عقب الانتهاء من غناء أولى أغانيها "قالوا بالكتير كام يوم"، قامت "امال" بعد صعودها على المسرح قائلة: "نورتوني، سعيدة بوجودي وسطكم انهاردة، قد إيه انتوا جمهور جميل ومحظوظة اني بينكم انهاردة، شكرًا على الحفاوة الجميلة والاستقبال الأكثر من رائع، شكرًا على كل حاجة على وجودي بينكم، وبحيي المايسترو وليد فايد والموسيقيين فرد فرد عشان نحضر لكم ليلة من أميز الليالي، عشان انتوا جمهور يستحق الأفضل، انتوا وحشتوني جدًا

كما قامت بغناء أغنية حاول تفتكرني للعندليب "عبدالحليم حافظ" بعد تحيتها للجمهور، ثم بأغنية اللي قادرة".





آمال ماهر تعبر عن سعادتها بإحياء حفل بجدة

أعربت المطربة آمال ماهر، عن سعادتها لتقديمها غ حفلتها الأولى، قائلة: "مهتمة أن تكون الحفلة ليلة تليق بالجمهور السعودي".

وقالت ماهر، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الخميس، إنها فور وصولها جدة توجهت لبروفات الحفل، لافتة إلى أنها حريصة على إسعاد الجمهور السعودي، وتقديم حفلة تليق بهم، موجهة رسالة للجمهور السعودي، قائلة: “أنتم جمهور سميع.. وشكرا لمحبتك الغالية”.





وتنقل شاشة "MBC مصر" على الهواء من مدينة جدة حفل النجمة آمال ماهر ضمن حفلات تقويم جدة وبنش مارك، وتُقدم النجمة آمال ماهر خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمالها الغنائية والتي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور.











