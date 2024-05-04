تعليق غير متوقع من "مها الصغير " بعد إعلان خبر طلاقها من زوجها الفنان أحمد السقا..لن تصدق ماقالت؟!

الرياض - محمد الاطلسي - حسمت مها الصغير، شائعة طلاقها من أحمد السقا، والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية

وقالت مها الصغير:"يوم الأربعاء اللي فات أنا قولت رسالة للجمهور مثل كل حلقة بحرص علي توجيه رسائل للمتابعين، وهي كانت العلاقة الصحية بين الأزواج والسيدات اللي بتبقى عايشة وخلاص، وفعلا في كتير كدا وفي كتير مش كدا، فالكلام اتأخد عليا اني انا عايشة والسلام وانفصال، بالرغم اني يوم التلات كنت بتكلم عن اني السوشيال ميديا دائما بتاخد جزء من الكلام وتكبروا".

وتابعت:"مش معني اني بتكلم في مشكلة يبقي معناها انها مشكلتي انا، يعني مثلا بكرة هنتكلم عن أزمة منتصف العمر فهل دا معناه اننا بنعاني من هذة الأزمة!!!...الموضوع ضايقني لان الحاجات الخاصة بفصلها عن العامة، لاني بحب حياتي الشخصية تبقي بعيدة لاني في أولاد ليهم صحاب وممكن الكلام يأثر عليهم بشكل سلبي، قبل كدا اتنشر اني أحمد السقا مريض وأثر علي أولاده، ومن فضلكم بلاش حد يقول كلام علي لساني أو يقول كلام من غير ما يتأكد". وكانت انتشرت بالأمس عدة أخبار، تفيد أن مها الصغير وأحمد السقا انفصلا خلال الفترة الماضية، في سرية تامة، والتزمت مها الصغير الصمت ولم تكشف عن رأيها في هذة الشائعات أمس، بينما نفى أحمد السقا وإدارة أعماله تلك الشائعات.