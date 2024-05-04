نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموت يفجع الفنان محمد نجاتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد نجاتي، عن وفاة نجل خالته، وذلك من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتب محمد نجاتي في منشوره عبر إنستجرام: "توفي إلى رحمة الله ابن خالتي أحمد إمام.. أسال الله أن يرحمه ويغفر له، ويجعل مأواه الجنة، وأن يصبرنا على فراقه".





واكمل نجاتي قائلًا: "اللهم ادخله جناتك بلا حساب وارحمه واغفر له يا أرحم الراحمين.. أسألكم الدعاء»، ولم يعلن موعد الجنازة أو العزاء".





أحدث أعمال محمد نجاتي

وشارك الفنان محمد نجاتي فى الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الحشاشين"، مع الفنان كريم عبدالعزيز، والذى حقق نجاح جماهيري كبير.





شخصية محمد نجاتي في مسلسل الحشاشين





وجسد نجاتي شخصية «الوزير سراج» خلال الأحداث، التي كانت تدور أحداثه حول جماعة الحشاشين الارهابية وأعمالها وتاريخهم.





تفاصيل مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.