نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينادوني غالية.. سمية الخشاب تتحدث عن مسلسل بـ 100 راجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت سمية الخشاب خلال حوارها مع الإعلامية بوسي شلبي، في برنامج ليالي Ten، عن مسلسلها بـ 100 راجل، الذي نافست به في موسم دراما رمضان الماضي 2024.

سمية الخشاب تتحدث عن بـ 100 راجل

وقالت سمية الخشاب: لم أكن أتوقع هذا النجاح الكبير الذي حققه مسلسل بـ 100 راجل، والناس زعلوا بسبب موت محمد القس الذي قدم شخصية صقر ضمن الأحداث.. أنا سعيدة بنجاح هذا العمل وبالتعاون مع المخرج إبرام نشأت والمؤلف محمود حمدان والمنتج ممدوح شاهين، بالإضافة للفنانين الكبار اللي كانوا في المسلسل، وبشكر كل الجمهور اللي تابعنا في كل دول الوطن العربي، وفي كل مكان بينادوني يا غالية.

أبطال مسلسل بـ 100 راجل

والعمل مكون من 30 حلقة، من بطولة سمية الخشاب، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، سماء إبراهيم، محمد عبدالعظيم، نانسي صلاح، محمد رضوان، أحمد صيام، وإبراهيم السمان،والمسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت.

قصة مسلسل بـ 100 راجل

مسلسل بـ 100 راجل، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، حول سيدة اسمها غالية تقدم دورها سمية الخشاب، وتضطر للعمل سائقة ميكروباص بعد مرور حياتها بالعديد من الأزمات، وتدخل في صراعات عديدة مع السواقين، ثم تدخل السجن ويتغير مجرى حياتها.

اخر اعمال سمية الخشاب في الدراما

ومن ناحية اخري، كان اخر اعمال سمية الخشاب هو مسلسل أرواح خفية، وقدمت خلاله شخصية مُدرسة تتعرض لأزمة في ماضيها تجعلها تصطدم بالعديد من الأزمات الأخرى في الحاضر مع تتابع الأحداث، وذلك في إطار تشويقي رعب، المسلسل مكون من 15 حلقة، من بطولة سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، هالة فاخر، فراس سعيد، ونهلة سلامة، وكان من تأليف سوسن عامر وإخراج إبرام نشأت.

آخر أعمال سمية الخشاب

وايضا شارك في الموسم الرمضاني لمسلسل ملحمة موسى، الذي عرض عام 2021، وقدم بطولته محمد رمضان، عبير صبري، سيد رجب، حمدي الوزير، منذر رياحنة، هبة مجدي، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، وعارفة عبدالرسول، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

اخر اغاني سمية الخشاب

وكان اخر اغاني سمية الخشاب هي أغنية أركب على الموجة عبر قناتها على يوتيوب، وجاءت على طريقة الفيديو كليب التي أظهر الأجواء الصيفية منها البحر الذي ظهر في الخليفة وراء سمية، والأغنية من كلمات تايسون وأمير شيكو، ألحان الباور العالي، توزيع موزة والباور العالي، وأخرج الفيديو كليب إبرام نشأت.