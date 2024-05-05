تامر حسني يدعم مشروع شاب ويرتدي منه خلال حفلته بالعين السخنة (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - أحيا نجم الجيل تامر حسني مساء أول أمس حفل بالعين السخنة ضمن الاحتفالات بأعياد شم النسيم، وجاءت الحفلة كعادة حفلات تامر حسني تحت شعار كامل العدد، واشعل تامر حسني الحفل بباقة متنوعة من أجمل أغانيه منها (يا نهار أبيض، هرمون السعادة، موضوع رجعونا، ليه طله، قولني كلام، موحشتكيش، ارجعلي..) وغيرهم الكثير.

تامر حسني يدعم مشروع شاب في بداية حياته المهنية

وكان من ضمن مفاجأت الحفل هو ارتداء تامر حسني لتيشرت من مشروع شاب في بداية طريقه، حيث نشر تامر حسني فيديو عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر مقطع الفيديو من الحفل وأوضح به سر ارتداؤه ذلك التيشيرت.

حيث قال تامر: "الحفلة اللي فاتت كان فيه شاب عمل التيشرت وبعته اليه اهداء منه، وبالفعل أخذه وبعد الحفلة عزف ان الشاب ده عمل المنتج الوطني والتيشرت مخصوص ليه وكمان شاب في بداية حياته العملية فقرر تامر أن الحفلة الاي بعدها يلبس التيشرت دعمًا للمواهب الوطنية الشابة".

وكانت مفاجأة من نجم الجيل تامر حسني أنه ظل طوال الحفلة مرتدي ذلك التيشيرت دعمًا منه لمشروع ذلك الشاب، وأوضح تامر حسني أن الشاب لم يعلم أنه سيرتدي التيشيرت في الحفلة ووجه حسني التحية لذلك الشاب واختتم الفيديو قائلًا: "اللي يعرف يعمل حاجة يعملها".

من استوري تامر حسني

من استوري تامر حسني

أعمال نجم الجيل تامر حسني القادمة

وكان قد أعلن الفنان تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن أولى خطوات التحضير لفيلمه الجديد "ري ستارت" والذي يتعاون معه للمرة الثانية مع هنا الزاهد وأيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق ومن المتوقع أن تبدأ مراحل ترشيحات باقي فريق العمل.

وأعلن أيضًا نجم الجيل تامر حسني عن أبرز المنضمين لفيلم "ري ستارت" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأبرز أبطال فيلم ري ستارت المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، هما الفنان محمد ثروت والفنانة هنا الزاهد.

وأعلن مؤخرًا نجم الجيل تامر حسني عن انضمام الفنان باسم سمرة إلى أبطال فيلم "ري ستارت" حيث نشر صورة تجمعهم سويًا وعلق عليها قائلًا: "النهارده أنضم لأسرة فيلمي الجديد ( ري ستارت )حبيب قلبي وعشرة العُمر النجم الكبير باسم سمرة، مبروووووك علينا يابو سمره نورت الفيلم".

آخر أعمال تامر حسني

يذكر أنه قد طرح مؤخرًا نجم الجيل تامر حسني أغنية "30 حياة" بمناسبة عيد الحب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقدم من خلاله صوت غنائي جديد وهي "مها فتوني".

وأغنية "30 حياة" هي من كلمات تامر حسني،ومؤمن راجح، وألحان مودي منير، وتوزيع كريم أسامة، والڤيديو كليب من إخراج تامر حسني.