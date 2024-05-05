اليوم.. عزاء الإذاعى أحمد أبو السعود بمسجد الشرطة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الدكتور حازم أبو السعود عن موعد عزاء والده الإذاعى الراحل أحمد أبو السعود. وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتب حازم أبو السعود علي صفحته الشخصية: "عزاء والدي الحبيب احمد أبو السعود غدا الأحد بقاعة السلام بمسجد الشركة شارع صلاح سالم ولا أراكم الله مكروه في عزيز عليكم".

ومن ناحية أخري، كشف وفاة والده الإذاعي أحمد أبو السعود ووالد الإعلامى طارق أبو السعود من خلال حسابه بموقع "فيس بوك"، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والدي الإذاعي الكبير أحمد أبو السعود رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية الأسبق ومسئول الإعلام العسكري في الإذاعة المصرية في حرب أكتوبر والصلاة غدًا بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة، اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".

ويذكر ان نعته الشركةُ المتحدةُ للخدماتِ الإعلاميةِ، حيث قالت خلال بيان: ببالغِ الحزنِ والأسى الإذاعيِ الكبيرِ الأستاذِ أحمدْ أبو السعودْ رئيسَ شبكةِ الإذاعاتِ الإقليميةِ الأسبقِ.