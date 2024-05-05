علي ضفاف النيل في أسوان.. ناهد السباعي تحتفل بعيد شم النسيم

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة ناهد السباعي علي تهنئة جمهورها بمناسبة شم النسيم مبكرا عن موعده، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ناهد السباعي علي الصور قائلة: "عيد شم النسيم سعيد للجميع".

وظهرت ناهد وهي ترتدي ملابس بتطريزات نوبية، وتجلس على ضفاف النيل في مركب شراعية بأسوان، مما أدي إلي تفاعل الجمهور معها.

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان حسن الرداد مسلسل محارب الذى شارك في بطولته أحمد زاهر، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، محمود البزاوى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، بسنت أبو باشا، أحمد عنان، كريم العمرى، وضيف الشرف ماجد المصرى.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته وسط صراعات كبيرة يعيشها