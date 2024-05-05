"عمدة التشخيص في بر مصر" بسينما الهناجر والإبداع بالإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الاستاذ الدكتور وليد قانوش، أمسية جديدة من أمسيات "صالون كلام في السيما" مع المخرج أشرف فايق وذلك بسينما الهناجر، وذلك يوم الخميس ٩ مايو، كما يعرض بسينما مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية مساء الخميس ١٦ مايو في الساعة السابعة مساء٠



مشوار الفنان صلاح السعدني

تتناول الأمسية مشوار الممثل القدير صلاح السعدني "عمدة التشخيص في بر مصر" واستعراض مسيرته الفنية وأبرز الأدوار في مشواره الفني.



نبذة عن الفنان صلاح السعدني

صلاح السعدني من مواليد ٢٣ أكتوبر ١٩٤٣، كانت أولى أعماله مسلسل الرحيل عام ١٩٦٠م وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام ١٩٦٤م في مسلسل الضحية، بينما سبعينات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر فشارك في عدة أفلام منها الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي ومدرستي الحسناء، كما تميز بأعماله الدرامية بشكل ملحوظ ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها ارابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان ورحيل في زمن العولمة.