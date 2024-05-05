نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. أمسية " زيارة إلى قاهرة نجيب محفوظ.. بين الروائي والتسجيلي" بمركز الإبداع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينظم مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الاستاذ الدكتور وليد قانوش بالتعاون مع مشروع " القاهرة عنواني "أمسية جديدة من أمسيات سلسلة أرواح في المدينة المهتم بحفظ الذاكرة الوطنية، حيث تقام الأمسية بعنوان "زيارة إلى قاهرة نجيب محفوظ.. بين الروائي والتسجيلي" وذلك في السابعة مساء اليوم الأحد الموافق 5 مايو الجاري.

سلسلة أرواح في المدينة



يناقش فيها الكاتب الصحفي محمود التميمي مؤسس سلسلة أرواح في المدينة كيفية تجسيد عملاق الادب المصري والعربي الراحل (نجيب محفوظ) مدينة القاهرة في إبداعه، وكيف جسدت السينما الروائية بأدواتها الإبداعية المختلفة المشاهد المبدعة من أنحاء المدينة في الأفلام المأخوذة عن أدب "محفوظ"، وكذلك في السينما التسجيلية وكيفية تجسيد هذا الواقع الذي مثل رافدًا مهمًا من روافد مسيرة محفوظ الإبداعية كنموذج لتأثير المدينة في إبداعها.

فيستعرض "التميمي" في اللقاء الخامس والعشرين من سلسلة (أرواح في المدينة) ما كتبه نجيب محفوظ وما قاله هو عن علاقته بالمدينة وخاصة عن ثلاثيته الشهيرة وكذلك مقاطع من أفلام وأغنيات وصحف، بالإضافة إلى مشاهير الشخصيات التي جسدها "محفوظ" في الثلاثية (الرواية) والأفلام.

الأفلام الروائية والتسجيلية للأديب الراحل نجيب محفوظ

كما يستعرض أيضًا الأفلام التسجيلية التي جسدت أماكن وعصر الثلاثية وأحدثها فيلم " قاهرة بين القصرين " للدكتور نزار الصياد المؤرخ العمراني والأستاذ بجامعة "بيركلي" بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار البحث عن قاهرة نجيب محفوظ في الروايات والأفلام بين الروائي منها والتسجيلي.

