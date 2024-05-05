4 ليالي للجمال النائم على المسرح الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الثقافة المصرية خطط نشر أهم الأعمال العالمية في مختلف ألوان الإبداع الجاد حيث تعرض دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد رائعة المؤلف الموسيقى العالمى تشايكوفسكى الباليه الكلاسيكى الشهير "الجمال النائم" والذي تقدمه لأول مرة فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج ومن إخراج مديرها الفنى ارمينيا كامل، وذلك في الثامنة والنصف مساء أيام الخميس الجمعة الأحد والإثنين 9، 10، 12، 13 مايو على المسرح الكبير.

العرض الجمال النائم

العرض تصميم ماريوس بيتيبا،ديكور محمد الغرباوي وتصميم إضاءة ياسر شعلان ويتكون من مقدمة وثلاثة فصول ويدور حول الأميرة الصغيرة التي تدبر ساحرة شريرة حيلة لقتلها بجرح من إبرة مغزل ورغم احتياطات والدها الملك تنجح الحيلة فتموت الفتاة على الفور إلا أن بعض الجنيات الطيبات يتعاطفن معها ويحولن موتها إلى نوم طويل ويربطن استيقاظها بظهور أمير شاب ينقذ الجمال النائم.

نبذة عن عرض الجمال النائم

جدير بالذكر أن عرض الجمال النائم يعد أحد أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية وتم تقديمه للمرة الأولى عام 1890 على مسرح مارينسكى بسان بطرسبرج وتم تناول قصته بعدة أشكال ومعالجات فنية متنوعة.

فرقة باليه أوبرا القاهرة

أما فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالى للباليه وقدمت أولى عروضها فى نفس العام، قدمت عروضها فى العديد من دول العالم منها روسيا، بلغاريا، يوغوسلافيا، ألمانيا، فرنسا وتونس، أصبحت احد الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991 ويضم ريبورتوارها مجموعة من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت، بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، دون كيشوت، طقوس الربيع، هاملت، لوركيانا، كارمينا بورانا، بوليرو، سندريلا، رقصات نلتقى بها، وبالرغم من كل شيء.