"دم المصريين خط أحمر".. شريف منير يحتفل بنجاح "السرب" مع صناع العمل

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان شريف منير بنجاح فيلم "السرب" والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية المصرية، وتصدر إيرادات شباك التذاكر فور عرضه في أول الشهر الحالي وتربع على المركز الأول.

وكشف الفنان شريف منير عن صورة جمعته من خلال احتفاله مع أبطال العمل وعائلتهم وصناعه بانطلاق عرضه في السينمات، من خلال نشره للصور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، معلقًا: «صورة تجمعني مع أحمد السقا وآسر ياسين من عرض فيلم السرب.. دم المصريين خط أحمر».

تفاصيل فيلم "السرب"



تدور أحداث فيلم " السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

ويشارك ببطولة فيلم " السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.