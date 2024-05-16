نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلم الديانة.. خطوبة أروى جودة على إيطالي فرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة أروى جودة خطبتها منذ فترة على رجل أعمال إيطالي فرنسي، وهو مسلم الديانة، ومن المقرر تحديد الموعد النهائي لحفل الزفاف خلال الأشهر المقبلة.

من هي أروى جودة؟

اسمها أروى يحيى جودة، ولدت يوم27 سبتمبر عام 1979، في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة،درست في الأكاديمية البحرية بقسم التسويق، وبدأت رحلتها في عالم الفن في مجال عروض الأزياء، وذلك عندما كان عمرها 12 عامًا، ظهرت لأول مرة على الشاشة أمام الجمهور عام 2005 عندما شاركت في فيلم "منتهى اللذة" بدور صغير، وفى العام التالي له شاركت في الفيلم الاستعراضي "مافيش غير كده"، في عام 2008 شاركت في فيلم "على جنب يا أسطى"، وفي عام 2012 كانت المذيعة لبرنامج المواهب المشهور برنامج ذا فويس على قناة إم بي سي.

أحدث أعمال أروى جودة

ومن ناحية اخري، نافست أروى جودة في مسلسل نعمة الأفوكاتو، خلال شهر رمضان الماضي لعام 2024، حيث ضم العمل مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، ودارت أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو، حول الفنانة مي عمر، التي تلعب شخصية نعمة المحامية الطيبة التي تحاول مساعدة الجميع، وبالأخص زوجها صلاح الذي يعاني من ضيق الحال، لأنها تحبه كثيرًا، لكنه يستغلها بشكل مستمر، وعندما تكتشف خيانته، تتحول إلى وحش يدمر كل شيء أمامه، من أجل الحصول على حقه، وتتوالى الأحداث في هذا الإطار التشويقي الدرامي.

آخر أعمال الفنانة أروى جودة

وكانت آخر أعمال الفنانة أروى جودة، هو مشاركتها في مسلسل «رسالة الامام»، بطولة خالد النبوي، والذي عرض خلال الماراثون الرمضاني الماضي، والعمل تناول الستة سنوات الأخيرة في حياة الإمام الشافعي بمصر، وشارك به نضال الشافعي، سلمى أبو ضيف، ورامز أمير، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج الليث حجو، تدور أحداث المسلسل في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعًا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.