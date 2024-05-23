اليوم.. الدكتورة سهير لطفي حدوتة مصرية على إذاعة الشرق الأوسط

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف برنامج "حدوتة مصرية"، في العاشرة مساء اليوم الخميس 23 مايو بإذاعة الشرق الأوسط، العالمة الجليلة الدكتورة سهير لطفي أستاذ علم الاجتماع، ورئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ورئيس صندوق مكافحة الإدمان بمجلس الوزراء الأسبق، وأمين المجلس القومي للمرأة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق أيضًا.

وتتحدّث الدكتورة سهير لطفي عن نشأتها، وجذورها، ومسيرتها العلمية، والعملية، والإدارية وإنجازاتها.

ويتناول اللقاء، كيفية التعامل مع الشباب الذي سلك طريق الإدمان، وعن الأمراض الاجتماعية التي أصابت المجتمع، وكيفية القضاء عليها،

ونقدّمها كقدوة طيبة تُحتذى في العمل، والإنجاز، والتواضع، والأخلاق.

يذكر أن البرنامج إعداد وتقديم أحمد إبراهيم.

والجدير بالذكر أن الدكتورة سهير لطفي كانت عضوًا في المحكمة العليا للقيم، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، ومستشارًا بالأمم المتحدة، وعضوًا بكثير من المؤسسات العلمية والجمعيات المحلية والدولية، ولها عشرات الأبحاث في علم الاجتماع، والتنمية، والعشوائيات، والتطرف، والإرهاب، وكذلك الأمومة، والمرأة، والطفولة.