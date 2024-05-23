هشام ماجد يكشف عن أحدث أعماله السينمائية.. ويحسم مصير الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

حل الفنان هشام ماجد ضيفا في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، وكشف خلال اللقاء عن العديد من الأسرار عن مشواره الفني وكواليس آخر أعماله الفنية.

تحدث "ماجد" خلال اللقاء عن أحدث أعماله الفنية قائلا:" بصور فيلم إكس مراتي حاليا وهو من إخراج معتز التوني وتأليف كريم سامي ومحمد عبد الوهاب، ومعايا في الفيلم محمد ممدوح "تايسون" وأمينة خليل وهي تركيبة رائعة، وتايسون صديق عزيز وإنسان رائع ".

وكشف مصير الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" قائلا:" الجزء الخامس في مرحلة الكتابة، ومعندناش استعداد يكون أقل من الأجزاء السابقة، عشان كدة قررنا نأخذ وقتنا عشان يخرج بأفضل صورة ".

آخر أعمال هشام ماجد الفنية

يذكر أن آخر أعمال هشام ماجد الفنية، هو مسلسل "أشغال شقة"، الذي تم عرضه في النصف الأول من شهر رمضان 2024، ويتكون العمل من 15 حلقة.



أبطال وصناع مسلسل أشغال شقة



شارك في بطولة أشغال شقة بجانب الفنان هشام ماجد مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم: أسماء جلال، شيرين ،مصطفى غريب، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، وسلوى محمد علي، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم أكرم حسني، إنتصار، مي كساب، رحمة أحمد، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.



أحداث مسلسل أشغال شقة

تدور أحداث العمل في إطار درامي طريف وكوميدي،حيث تنطلق الأحداث داخل منزل أسرة مصرية عادية تواجه أزمات لا حدود لها مع الخادمات، ما ينعكس على حياة بطل العمل الذي يعمل طبيبا وزوجته التي تعمل مذيعة تليفزيونية ولديهما طفلان توأم.