نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل 'برغم القانون'.. تفاصيل أولى بطولات إيمان العاصي المطلقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخوض النجمة إيمان العاصى مسلسل جديد بـ اسم مسلسل برغم القانون، والذي يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، تعاقد الفنان هانى عادل على تقديم دور البطولة أمامها، كما تعاقدت أيضًا الفنانة فرح يوسف على تجسيد أحد الأدوار الرئيسية في العمل الذى يواصل صناعه التحضير له لبدء تصويره الشهر المقبل.

تفاصيل مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويواصل صنَّاعه جلسات العمل وبروفات الترابيزة، بالتزامن مع التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير للعرض في موسم الأوف سيزون على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

تحضيرات مسلسل برغم القانون

واقتربت إيمان العاصي من انتهاء التحضيرات الأخيرة، استعدادا لتصوير مشاهدها في المسلسل الشهر المقبل، حيث يواصل صنَّاعه جلسات العمل وبروفات الترابيزة، بالتزامن مع التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة، والذي من المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات الأوف سيزون، عبر قنوات المتحدة.

اخر اعمال إيمان العاصى

يذكر ان اخر اعمال إيمان العاصى هو مسلسل جعفر العمدة فى شهر رمضان قبل الماضى، والعمل بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل جعفر العمدة

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار درامي حول "جعفر العمدة " وهو الفنان محمد رمضان والذي كان يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء وهم "ثريا " وهي الفنانة مي الكسابو" دلال " وهب الفنانة إيمان العاصي و"نرجس " وهي الفنانة منه فضالي إلا أنه يقرر الزواج من "عايدة" وهي الفنانة زينة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.