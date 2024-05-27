نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي عياش يتألق في حفله بباريس ويثير غضب الحضور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا المطرب رامي عياش حفلًا غنائيًا ضخمًا في Casino de Paris في العاصمة الفرنسية باريس، وشهد حضور جماهيري ضخم، حيث تخطى عدد الحضور أكثر من 2000 شخص.

تفاصيل حفل رامي عياش

وقدم رامي عياش أثناء الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، في وسط تفاعل من الحضور وأجواء من الحماس والطاقة الإيجابية.

وقام رامي عياش، بنشر مقطع فيديو له خلال الحفل عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر رامي بـ الفيديو مرتديًا بدلة بيضاء صممت خصيصًا له من توقيع بودي ديب.

استياء الحضور من حفل رامي عياش

عندما قام رامي بغناء إحدى أغانيه التي تحوي كلمة صحرا فاجاء الحضور ومايسترو الحفل والموسيقيين بدخوله في منطقة سياسية بين المغرب والجزائر أثار خلالها الأزمة الدائرة بين البلدين على ملكية الصحراء، ليقرر أن يوقف الغناء ويهتف بكلمات "الصحراء مغربية"، مما أغضب الجمهور الجزائري ليقرر مغادرة القاعة رغم كون الحفل في فقرته الأولى.

كما أثار رامي عياش غضب حضور الحفل في لقطة ثانية عندما حول رامي الحفل الأوركسترالي الراقي إلى ما يشبه العرس، عندما دعا بشكل مفاجئ إحدى الفتيات من الجمهور لتصعد معه على المسرح وترقص وتشاركه الغناء في موقف لم يكن متفق عليه مع الموسيقيين ولا قائدة الحفل، رغم أن قواعد الحفلات الأوركسترالية تمنع ذلك لما تتسم به من هدوء ورقي وموسيقى.

آخر أعمال رامي عياش

يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي عياش، هو طرحه أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم مابنساك، التي طرحها خلال الفترة الماضية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

وتتسم أغنية مابنساك بالطابع الرومانسي، الرقيق، الذي يخطف القلوب، قدمها رامي بأداء وإحساس عالي، وقام بتوصيل رسالته بكل سهولة ووضوح، وصاحبها توزيع موسيقى أوركسترالي عالمي بمشاركة 44 عازفا، وتم استخدام بعض الآلات الموسيقية بفاعلية مؤثرة إلى حد الإبهار، وقد تم التسجيل بأحد أستوديوهات العاصمة الأوكرانية.