نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور محمود حميدة ومنى الشاذلي.. ختام مهرجان إبداع لشباب الجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على حضور حفل ختام مهرجان إبداع لشباب الجامعات في دورته الـ 12، بمسرح قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة.

تفاصيل حفل ختام إبداع لشباب الجامعات

وحرص على الحضور كل من: محمود حميدة، عمرو عبد الجليل، الموسيقار نادر عباسي، الكاتب عبد الرحيم كمال، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، وكذلك الفنان سامح الصريطي، والإعلامية منى الشاذلي الفنان محمود الحديني، الفنان سامي مغاوري، الدكتورة غادة جبارة، الشاعر جمال بخيت، المخرج عادل عبده.

وظهرت الإعلامية منى الشاذلي سفيرة مهرجان إبداع لطلاب الجامعة خلال حفل الختام، وقدمت التحية لكل الطلاب المشاركين في هذا الموسم، كما قدمت بالشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على جهده لاكتشاف هؤلاء المواهب التي أثنت عليهم الإعلامية منى الشاذلي، وأكدت أنهم لديهم موهبة كبيرة لا بد من الاهتمام بها.

كما قدمت الفنانة هلا رشدي فقرة غنائية على مسرح قاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة، وقدمت عدة أغاني، مثل ابن مصر وأسمراني بصحبة المايسترو محمد مصطفى العجيمي، وعبرت رشدي علي سعادتها الكبيرة لوقوفها على خشبة المسرح لجامعة القاهرة التي تنتمي إليها والتي لم تقف عليه قط أثناء دراستها وأكدت أنه إذا كانت هناك مسابقة مثل إبداع في زمنها لم تتردد لحظة للمشاركة فيها.

وبدأ الحفل الذي يقدمه الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والإعلامية سالي سعيد، ويخرجه المخرج المسرحي ومدير مسرح الطليعة عادل حسان، بفقرة موسيقية تم فيها تقديم عدد من الأغاني منها تترات مسلسلات وأغاني وطنية، استمتع الحضور بها، كما قدم كورال الجامعات الفائزة فقرة غنائية بقيادة المايسترو أيمن الشامي.

الدورة 12 مهرجان إبداع لشباب الجامعات

يذكر أن الموسم الثاني عشر لمهرجان إبداع لطلاب الجامعات لعام 2024، تم تنفيذه تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتبث الحفل مباشرة على قناة الحياة.

