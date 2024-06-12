وفاة والد الفنان محمد صلاح آدم وهذا موعد الجنازة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد صلاح آدم منذ قليل عن وفاة والده السيد "صلاح هاشم"، من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب محمد صلاح آدم في منشوره عبر فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون/توفي إلى رحمة الله تعالى/والدي الحاج صلاح هاشم".





وتابع: "وستشيع الجنازة غدا بعد صلاة الظهر بمسجد العمرى والمدافن في العامود الباب الاوسط والعزاء ليلا بعد صلاة المغرب بمضيفة المناره القاعه الاولي الاسكندرية".





وأضاف: "اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة ولايركم الله مكروه في عزيز لديكم".









آخر أعمال محمد صلاح آدم

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد صلاح آدم هو فيلم "الإسكندراني"، بطولة النجم أحمد العوضي.





فيلم "الإسكندرانى" من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول بكر (أحمد العوضى)، الذى يعيش فى صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه زكى الذى يجسد دوره عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في اطار اجتماعي مشوق لا يخلو من الأكشن.