نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... جورج كلوني يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم النجم العالمي جورج كلوني تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول انفصالهم.

حيث أفادت تصريحات صحفية بأن النجم جورج كلوني والمحامية اللبنانية الأصل أمل علم الدين يواجهان ضغوطا لإيجاد الوقت لبعضهما البعض في خضم حياتهما المزدحمة.

قصة حب أمل علم الدين وكلوني

كلوني متزوج من أمل علم الدين منذ عام 2014. التقى الزوجان قبل عام واحد تقريبًا بعد وقت قصير من قراره بالانسحاب من ستايسي كيبلر.

و في سياق متصل، قدم الزوجان قاعدة تنص على أنه لا يمكن أن يبتعدا أكثر من أسبوع عن بعضهما البعض لتنسيق جداولهما، في الوقت الذي تزوجا فيه، حيث أضاف كلوني أن الأمر "نجح بشكل جيد".

ولكن مع بدء ازدحام جدول أعماله بفضل دوره كمنتج أفلام، وانشغال أمل كلوني بحياتها كمحامية في مجال حقوق الإنسان في أوروبا، يبدو أن هذا الأمر أصبح أصعب.



آخر أعمال جورج كلوني

والجدير بالذكر آخر أعمال جورج كلوني فيلم Ticket to Paradise، التي تدور أحداثه في إطار من الرومانسية، ويسرد العمل قصة زوجين سابقين هما دايفيد وجورجيا، حيث يسافران في رحلة إلى جزيرة بالي حتى يمنعا ابنتهما من الزواج ظنًا منهما أنهما سيوقفانها عن ارتكاب الخطأ اللذان قاما به منذ 25 عامًا