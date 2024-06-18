نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم فيلم "ولاد رزق 3" يشاركون في افتتاح العرض الأول في بوليفارد سيتي(صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على الحضور للعرض الخاص لفيلم الأكشن والإثارة ولاد رزق 3 في الرياض موڤي سينما بمنطقة بوليفارد سيتي.

ونشرت الصفحة الرسمية للموسم الرياض مجموعة من صور أبطال العمل من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،



أبرز الحاضرين لعرض فيلم ولاد رزق الجزء الثالث

وحضر الحفل الخاص المخرج طارق العريان ونجوم الفيلم، الفنان أحمد عز، الفنان عمرو يوسف، ليلى علوى، إلهام شاهين، أحمد بدوى، نيللى كريم، المخرج أحمد مدحت، هالة صدقى، أحمد فهمى، نيكول سعفان، أكرم حسنى، إياد نصار، الناقد طارق الشناوى، المخرجة كاملة أبو ذكرى، سيد رجب، هشام نزيه، أحمد الرافعى، مصطفى سعفان، رزان مغربى، أيتن عامر وماجد المصرى، أسماء جلال، الموزع أحمد ابراهيم، وعدد كبير من الفنانين.وغيرهم من نجوم.

أبطال فيلم ولاد رزق الجزء الثالث

بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.



واحتفل صناع فيلم ولاد رزق بالعرض الخاص للفيلم يوم الثلاثاء الماضي وسط حضور أبطاله، وخلال المؤتمر الصحفي للأبطال، كشف النجم أحمد عز عن كواليس قبوله العمل في الجزء الثالث، خاصة بعد عدة سنوات من تقديم الجزأين الماضيين، مشيرا أنه يشعر بقلق طبيعي في أي عمل يدخله حتى إذا كان إعلانا لمدة يوم، أو مسلسلا إذاعيا، وتابع: أنا عندي طمع في النجاح دايما، والقلق دا بيفضل موجود، ولكن اللي طمني في ولاد رزق ان الكتابة والشخصيات واضحة ومكتوبة كويس".