نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجد المهندس ينشر البهجة ببرومو "لو زعلان" ضمن أحداث فيلم جوازة توكسيك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرح ا لمطرب ماجد المهندس برومو أحدث أعماله الغنائية،والتي تحمل اسم "لو زعلان"،حيث شارك "ماجد" جمهوره مقطع من الاغنية الجديدة من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،.

وأرفق بتعليق قال فيه:" أغنية لو زعلان هي من كلمات محمد البوغه، وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر".



تعليقات الجمهور على برومو لو زعلان



وفورا من مشاركة البرمو نال البرومو على اعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك،البرومو تحفة،بالتوفيق والنجاح المستمر،وغيرها من التعليقات.

أحداث فيلم جوازة توكسيك



تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية. فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وتامر هجرس، وهيدي كرم، ومحمد أنور، وملك قورة، وجوهرة، ونورين أبو سعدة وفاروق قنديل.

آخر أعمال ماجد المهندس

والجدير بالذكر آخر أعمال ماجد المهندس أغنية "طجننت قلبي”، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، والأغنية من كلمات وألحان محمد الخانة، توزيع موسيقي سيروس.