كولر وعاشور ومنعم يروجون  لفيلم "ولاد رزق 3"

القاهرة - محمد ابراهيم -

روج كلا من أمام عاشور ومحمد عبدالمنعم وقفشه ومدرب النادي الأهلى كولر لفيلم ولاد رزق، حيث نشر المستشار تركي آل شيخ مقطع فيديو ظهر فيه نجوم الأهلى ومدربهم وهم يتحدثون عن الفيلم.

نجوم الأهلى

وعرض أول أمس فيلم ولاد رزق الجزء الثالث في دور العرض السينمائية المختلفة، وتصدر العمل شباك التذاكر منذ أول يوم عرض حيث وصلت الإيرادات في ثاني أيام عرضه أكثر من 21 مليون جنيه مصري.

تعليق المستشار تركي أل شيخ على تصدر الفيلم شباك التذاكر:

وفي سياق آخر علق المستشار تركي آل شيخ على نجاح فيلم ولاد رزق من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك وقال:" ولاد رزق٣، ٨ مليون و١٢٠ الف جنيه ثاني يوم عرض في مصر ولسه العيد... يعني ١٣ مليون في يومين في مصر.واللي في الصورة شاب طلع لي صدفه في اليوتيوب وعجبني تحليله ل الافلام وطريقته المحترمة في الطرح، المفروض إلى زيه نشجعهم ... للاسف إلى يحللون الأفلام فيه كثير منهم يفتقد لـ الاحترافية والطرح الهادف المحترم الا من رحم الله ( مش الكل)".

مارسيل كولر

تفاصيل فيلم "ولاد رزق":

ويعرض فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، في دور العرض السينمائي، في موسم عيد الأضحى المبارك 2024، للمنافسة به في شباك التذاكر.

ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويحمل اسم العمل القاضية.