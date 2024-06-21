نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من حسام حبيب على التسجيل الصوتي المسرب له عن شيرين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - انتشرت خلال الساعات الأخيرة تسجيل صوتي مسرب للفنان حسام حبيب وجاء التسجيل الصوتي كالآتي " الأغاني خلصانة وزي الفل وتحفة بس هي مش في المود ده من كتر اللي بيتعمل فيها من أهلها، هي مش هتطلع تتكلم عنهم لأنهم أهلها، لكن أنا قررت أتكلم لأن دول مش أهلي ولا يشرفني إنهم يكونوا أهلي، دول ناس ظلموها باعوا السوشيال ميديا بتاعتها متخيل"

حسام حبيب وشيرين

رد حسام حبيب



وجاء رد حسام حبيب كالآتي " الفويسات المنتشرة ليا دي متاخدة من تليفوني وأنا مصرحتش بالكلام ده، وأنا هقدم بلاغ للنائب العام ضد اللي سرقهم، ودي جريمة يعاقب عليها القانون، وأي حد هينشر كلام أنا مصرحتش بيه هعمل ضده بلاغ وأنا بحذر اللي هينشر

أما الموضوع اللي في الفويسات إن أخوها مضى توكيل بأثر رجعي وإنه يتنازل عن السوشيال ميديا الخاصة بشيرين عبد الوهاب دون علمها، في بلاغ شيرين قدمته عن طريق ياسر قنطوش بتقول فيه نفس الكلام اللي قولته.

أنا مبقولش كلام مرسل، والبلاغ بيقول نفس الكلام ده، والمفروض إن الناس بدل ما تهاجم تفهم مين السبب في إن شيرين مش عارفة تتواصل مع جمهورها ولا عارفة تنزل أغاني جديدة وهما اللي تسببوا في مشاكل كبيرة جدا بينها وبين شركة الإنتاج بتاعتها.

سبحان الله أنا مقصدش إني أقول أي حاجة لأي حد، ولا أصرح بالكلام ده، أنا بتكلم مع حد في محادثة خاصة على تليفون وحد خدها وسربها وده شئ غير أخلاقي وأي حد يتداوله هيبقى نفس الموضوع، إنما المحتوى بتاع الفويسات صحيح "

