نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان تونس للإذاعة والتلفزيون يكشف عن ضيوف شرف فعالياته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت إدارة مهرجان تونس للإذاعة والتليفزيون العربي، عن حلول كل من الفنان فتحي عبد الوهاب وداليا البحيري ضيفين شرف الدورة 24 منه، والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 26 إلى 29 يونيو الجاري.

وقامت إدارة المهرجان بتخصيص إيرادات حفل راغب علامة في افتتاح الفعاليات لصالح الشعب الفلسطيني.

وعقد المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبد الرحيم سليمان المؤتمر الصحفي إعلان إطلاق الدورة الجديدة من المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، اليوم الخميس، بمقر الاتحاد بالمركز العمراني الشمالي.

أهداف المهرجان:

المساهمة في تطوير الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي ورفع مستواه على النحو الذي يلبّـي تطلّعات الهيئات الأعضاء والمبادئ التي تعمل من أجلها، وكذلك رصد الاتجاهات المبتكرة والجادّة في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي وتشجيعها في سبيل تنمية الطاقات الإبداعية العربية في هذا الميدان.

المشاركة في المهـرجان:

يشارك فيه ممثّلون عن الهيئات الأعضاء في الاتحاد من ذوي الاختصاص في مجالات الإخراج والإنتاج وإعداد البرامج، وممثّلون عن شركات الإنتاج العربية الخاصة ووكالات الأنباء والمحطات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية الناطقة باللغة العربية، وكذلك ممثّلون عن الشبكات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة والاتحادات الإذاعية والتلفزيونية العالمية.

أبرز فعاليات المهرجان

حفل الافتتاح:

سهرة فنية تقدّم بمواصفات عالية الجودة، ويحييها أشهر المطربين العرب وتنقل على الهواء مباشرة من قبل القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية العمومية والخاصة.

ضيوف الشرف والمكرّمون:

يحتفي المهرجان بنخبة من ألمع نجوم الشاشة العربية والفنانين والمخرجين وكبار المسؤولين، والإعلاميين المتميّزين في الساحة العربية.

المسابقات التلفزيونية والإذاعية:

تنقسم إلى:

المسابقة التلفزيونية:

المسابقة الرئيسية: مخصّصة للبرامج والأخبار التلفزيونية المنتجة من قبل الهيئات الأعضاء العاملين والمشاركين في الإتحاد.







المسابقة الموازية: للبرامج والأخبار المنتجة من قبل الشبكات التلفزيونية العربية الخاصة (غير الأعضاء في الاتحاد)، وشركات الإنتاج ووكالات الأنباء العربية بالإضافة إلى الفضائيات الدولية الناطقة باللغة العربية.





المـسابقة الإذاعية:

بقسميها الرئيسي والموازي، وهي مسـابقة مخصّـصة للبرامـج والأخبار الإذاعيـة المنتـجة مـن قبـل الهيئـات الأعـضاء في الاتـحـاد، والمحطات وشركات الإنتاج الإذاعيـة العربية الخاصة، والمحطات وشركات الإنتاج، والإذاعات الدولية الناطقة بالعربية.

مسابقة الإعلام الجديد: وهي مسابقة مخصصة للهيئات الأعضاء الاذاعية والتلفزيونية في الاتحاد للتوزيع عبر المنصات الرقمية.