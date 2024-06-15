تزامنًا مع عيد الأضحى.. بهاء سلطان يطرح "ننزل فين"

القاهرة - محمد ابراهيم - تزامنًا مع حلول عيد الأضحي المبارك طرح النجم بهاء سلطان فيديو كليب أغنيتة الجديدة والتي تحمل اسم «ننزل فين»، بتوقيع الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.

وطرح بهاء سلطان الأغنية على طريقة الفيديو كليب، عن طريق مجموعة من الصور له تم تصميمها على طريقة الـ AI، مع كلمات الأغنية.

وجاءت كلمات أغنية «ننزل فين»:

داخِل ب ناس ف إيدي

براضيك اهو ياسيدي

مرة ومرت

ماتصغرناش تعالى

ليا هيبه وليا هاله

اسمع كلمتين

لولا الغلاوة لولا عِشرة حلوة بينا

أركب دماغى وأنسى كُل حاجه بينا

بس اللى زيك قُليلين

تنزل فين.. مِين حايسيبك تِنزل

وأنت حزين.. عُمري ما أسيبك تنزل

جيت بكمين.. حِلفوا يمين

هنا قاعدين كلمة ومش حاتِنزل

ماخلاص حقك علي

ياحبيب يلا بينا

نتصالح قوام

فين الضحكة الجميله

ولا أشيلك هيله بيله

بتعذب حرام

آخر أعمال بهاء سلطان

وفي شهر فبراير الماضي، طرح بهاء سلطان أغنية جديدة بعنوان "مارتحناش" من كلمات هانى رجب وألحان اسلام معز وتوزيع عمرو صلاح وإنتاج روتانا، ومنتج فنى سعيد امام ومدير انتاج ماجد سليمان، وتنتمى الأغنية إلى نوعية الأغانى الدرامية التي يتميز بها بهاء في أعماله.

وتقول كلمات الأغنية: أصعب حاجة في حياتك تبعد عن أي ناس لو كان البعد راجل كنت قتلته وخلاص، لو كان البعد راحة كنا ارتحنا ونسينا بس احنا بقالنا فترة بنام بدموع عنينا، ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا، ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش، ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا، وقالوا هننسى بس بجد مابننساش دايما تيجي النهاية عكس اللي اتمناه، بعد ماتظبط حياتك على حد تكون معاه تيجي الدنيا في ثواني تاخده بعيد عن أيدينا ولا منه، فضل معانا ولا منه غريب علينا، ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا.